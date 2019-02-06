Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

Судя по тому, что пишут о ситуации в Венесуэле западные СМИ — главы МИДов США и Колумбии договорились не то, о поставках гуманитарной помощи Каракасу, не то о прямом военном вмешательстве Пентагона, представители которого якобы уже в 800 километрах от резиденции Мадуро в "переполненном венесуэльскими беженцами "городе Кукута.

Об этом месте — небольшом приграничном городке Кукута на востоке Колумбии — сейчас кричат все мировые СМИ. Именно сюда, якобы толпами бегут жители Венесуэлы, спасаясь от власти Николаса Мадуро.

CNN обещает – будет еще хуже: Социальная и гуманитарная драма как нигде видна на этом участке границы. Многие венесуэльцы ожидают осложнения ситуации в ближайшие недели".

Присматриваемся, и оказывается, что потока тут два. Тех, кто идет из Венесуэлы узнать просто. От "страшного режима Мадуро" спасаются расслабленной походкой, мило беседуя и налегке. Смотрите, удивительно: беженцы прихватывают с собой пустые тележки, а вещи не берут. Разгадка — проста. Почти никто здесь беженцем по-настоящему не является.

Они получат от колумбийского правительства примерно 30 долларов гуманитарной помощи на руки, в том числе, на ребенка, для того и берут, закупят товары и в обратный путь.

Тех, кто идет в Венесуэлу — тоже узнать легко. Тележки уже забиты до отказа. Походка — тяжелая под мешком с товарами.

Из беседы с двумя молодыми венесуэльцами: "У меня разная одежда. Носки, кроссовки, трусы. — Возвращаешься в Венесуэлу? — Да, возвращаюсь домой, в свою страну. Иду потихоньку. — А вам, ребят, не страшно возвращаться? — Нет, конечно".

Холмы за моей спиной — это уже Венесуэла, городок Сан-Антонио. А здесь — Колумбия. Прямо приграничная территория. И вы видите — венесуэльцы под вечер возвращаются на родину. С чемоданами и сумками, набитыми всем, что можно купить в магазинах Колумбии.

Жителей Венесуэлы пугают — если завтра война. В Сети почти ежедневно появляются фотографии и видео того, как к границам с Венесуэлой стягиваются американские и колумбийские солдаты и техника. А еще — едет некий неведомый гуманитарный конвой. Его анонсируют и американские власти, и лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо.

Что в этом конвое — никто не знает.