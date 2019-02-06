Автор самого доброго видеоблога зачитывает на камеру имена своих подписчиков (и это смотрят миллионы)

Западные журналисты нашли, похоже, самого доброго блогера в мире. Бразилец Нильсон Изайас прославился благодаря тому, что выпускает видео, на которых зачитывает имена подписчиков своего канала. Их у него более двух миллионов, сообщает Mashable.

Изначально Нильсон публиковал видео, на которых просто фиксировал свой быт. Мужчина снимал, как он ест и ухаживает за собакой.

Популярность моментально пришла к бразильцу после того, как он начал выписывать в блокнот имена своих подписчиков на YouTube и читать их на камеру.

Бразилец искренне обижается на редкие оскорбления, которые хулиганы оставляют под его видео, но другие пользователи просят Нильсона относиться ко всему проще – в конце концов, у него больше двух миллионов друзей, хоть и виртуальных.