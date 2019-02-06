Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 февраля 201921:02 Жанна Карпенко

Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

Сегодня стала известна судьба лошадей, которые накануне парализовали движение на Минском шоссе. Опасный забег стал причиной аварии, в которой пострадала женщина-водитель, она попала в больницу. Выяснилось, что животные обитали в частной конюшне недалеко от трассы.

Наперегонки с большегрузами, пропуская лишь скорую помощь, по Минскому шоссе несутся кони. Здесь разрешено девяносто. Но автомобилисты выжимают больше ста. На такой скорости столкновении с несущейся лошадью смертельно опасно.

Помедленнее кони не могли. Тормозить пришлось водителям, чтобы остановить лошадей даже устроили пробку.

Михаил сам едва не столкнулся с жеребенком, но полицию вызывать не стал. В итоге лошадей загнали сюда на временную стоянку. На территории этого предприятия четыре лошади провели несколько часов, до позднего вечера. Говорят, их даже выгуливали сотрудники, пока за животными не приехали хозяева.

Лошадь зовут Роза. Сейчас она в конюшне, откуда сбежала вчера. Конный клуб "Атлантис". Все лошади здесь частные. Светлана держала в этой конюшне десять лошадей. Теперь их девять. Семимесячный жеребенок погиб под колесами иномарки. Женщина-водитель — в больнице.

Все могло закончиться гораздо хуже. Но вместо того, чтобы это признать, владельцы конюшни обвинили нашу съемочную группу в незаконном проникновении. На самом деле, замков нет, двери нараспашку, заходи не хочу. Выйти тоже можно свободно.

Загон, где выгуливают лошадей. Замок на калитке не работает. Она перекошена. Поэтому закрывается при помощи веревки, которую легко может снять как человек, так и лошадь.

Сейчас

16:44

В Стамбуле обрушился 8-этажный дом

15:45

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

15:37

Децла похоронили на Пятницком кладбище

15:33

Янукович считает, что его могут убить

14:57

СК опроверг информацию о девятой жертве пожара в доме на Никитском

14:11

Директор "Артека" ушел с поста по собственному желанию

14:11

Под завалами "звездного" дома нашли тело девятого погибшего

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

1 час назад
Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

1 час назад
Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

29 минут назад
Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

5 часов назад
Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

1 час назад
Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

4 часа назад
Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

11 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

12 часов назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

3 часа назад
Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

7 часов назад
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

6 часов назад
Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

10 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

14 часов назад
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

40 минут назад
В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

1 час назад
Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

1 час назад
В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

2 часа назад
Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

2 часа назад
Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

3 часа назад
От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

3 часа назад
Дирижер Башмет отменил выступление

Дирижер Башмет отменил выступление

3 часа назад
Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

3 часа назад
Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

4 часа назад
Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь

Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь

4 часа назад
"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

4 часа назад
Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

5 часов назад
Шакро Молодой пошел по этапу

Шакро Молодой пошел по этапу

5 часов назад
Дом, где Трамп жил в детстве, выставлен на продажу

Дом, где Трамп жил в детстве, выставлен на продажу

5 часов назад
Умные мины отличат солдата от гражданского

Умные мины отличат солдата от гражданского

6 часов назад
Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

6 часов назад
Женский мозг стареет медленнее мужского

Женский мозг стареет медленнее мужского

8 часов назад
Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

8 часов назад
В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

9 часов назад
Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

9 часов назад
В МЧС создано Главное управление пожарной охраны

В МЧС создано Главное управление пожарной охраны

9 часов назад
Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера

Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера

9 часов назад
О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

9 часов назад
Палеогенетики выяснили происхождение древних жителей Кавказа

Палеогенетики выяснили происхождение древних жителей Кавказа

9 часов назад
Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

10 часов назад
Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

11 часов назад
Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

11 часов назад
Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

11 часов назад
СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

11 часов назад
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

12 часов назад
Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

12 часов назад
Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

12 часов назад
Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

12 часов назад