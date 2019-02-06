Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

Сегодня стала известна судьба лошадей, которые накануне парализовали движение на Минском шоссе. Опасный забег стал причиной аварии, в которой пострадала женщина-водитель, она попала в больницу. Выяснилось, что животные обитали в частной конюшне недалеко от трассы.

Наперегонки с большегрузами, пропуская лишь скорую помощь, по Минскому шоссе несутся кони. Здесь разрешено девяносто. Но автомобилисты выжимают больше ста. На такой скорости столкновении с несущейся лошадью смертельно опасно.

Помедленнее кони не могли. Тормозить пришлось водителям, чтобы остановить лошадей даже устроили пробку.

Михаил сам едва не столкнулся с жеребенком, но полицию вызывать не стал. В итоге лошадей загнали сюда на временную стоянку. На территории этого предприятия четыре лошади провели несколько часов, до позднего вечера. Говорят, их даже выгуливали сотрудники, пока за животными не приехали хозяева.

Лошадь зовут Роза. Сейчас она в конюшне, откуда сбежала вчера. Конный клуб "Атлантис". Все лошади здесь частные. Светлана держала в этой конюшне десять лошадей. Теперь их девять. Семимесячный жеребенок погиб под колесами иномарки. Женщина-водитель — в больнице.

Все могло закончиться гораздо хуже. Но вместо того, чтобы это признать, владельцы конюшни обвинили нашу съемочную группу в незаконном проникновении. На самом деле, замков нет, двери нараспашку, заходи не хочу. Выйти тоже можно свободно.

Загон, где выгуливают лошадей. Замок на калитке не работает. Она перекошена. Поэтому закрывается при помощи веревки, которую легко может снять как человек, так и лошадь.