"Краснодар" обыграл "Локомотив" в товарищеском матче

Клубы российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части футбольного сезона. В испанской Марбелье "Краснодар" одержал победу над действующим чемпионом России московским "Локомотивом". Контрольная встреча завершилась минимальной победой "быков" – 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий краснодарского клуба Иван Игнатьев, который забил незадолго до финального свистка – на 84 минуте. Для подопечных Мурада Мусаева этот поединок стал заключительным в рамках зимних тренировочных сборов. Им предстоит возобновить сезон раньше железнодорожников – уже 14 февраля "быки" сыграют матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Байера".

Подопечные Юрия Семина, в свою очередь, продолжат сбор в Марбелье. Сезон им предстоит возобновить матчем РПЛ против самарских "Крыльев Советов", который состоится 2 марта. Напомним, что "Локомотив" после 17 туров располагается на 5 месте с 28 баллами, в то время как "Краснодар" занимает вторую строчку с 33 очками.