В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

В Подольске следователи разбираются в обстоятельствах гибели трехлетнего мальчика. В больницу он поступил в состоянии комы с черепно-мозговой травмой. Спасти его не удалось. Ребёнок воспитывался у опекунов, у которых помимо троих собственных детей было трое приёмных.

Трехлетнего Андрея привезли в подольскую городскую больницу с множественными травмами. Врачи считают, что ребёнка можно было спасти, но скорую вызвали слишком поздно.

В отделении реанимации, по словам тех же врачей, Валентина Рахимова — опекун мальчика — вела себя странно. Путалась в объяснениях. Сначала говорила, что Андрей упал в ванной, потом, что у него случился приступ эпилепсии. На вопрос, почему скорую вызвали только через час после случившегося, ответила, что сначала сама пыталась оказать ребенку первую помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Но конкретных обвиняемых в деле пока нет.

"Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести травматических воздействий в область головы и лица", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области.

У 42-летней Валентины Рахимовой есть три дочери от первого брака. Вместе с нынешним мужем, 24-х летним Александром Кидяровым они воспитывали трех приемных мальчиков — шести, трех и полутора лет. Жили все вместе, в многоэтажке.

Соседи видели, как выносили ребёнка. По их словам он уже был без сознания. Реанимобиль заехал во двор. Врачи буквально забежали в подъезд.

"Приехала скорая, взяла маленького ребенка и выбежала мать. Ей сказали: "Давайте быстрее!". Такая растерянная вся была", — рассказала соседка.

Во дворе этого дома гуляет много мам с детьми, но никто, из тех с кем нам удалось поговорить, Рахимову с младшими сыновьями здесь никогда не видел.

"Из соседних подъездов мамочек знаю, постоянно гуляют, а эту женщину впервые вижу", — сообщила местная жительница.

Соседи, живущие этажом ниже, уверены, в семье не все было гладко: "Крики слышались, шум иногда, драки".

Разговаривать с журналистами Валентина Рахимова отказывается.

По нашей информации, ежегодно дети проходили диспансеризацию. Диагноза "эпилепсия" у погибшего мальчика не было.

"Мы собираем всю информацию. — Соседи говорят с нижних этажей, что слышали крики, слышали — драки там были, грохот слышали. – Без комментариев", – сообщила Ольга Орлова, заместитель начальника управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску.

"Самое главное решение и ключ ко всему — это профессиональное сопровождение. Если его не было, если кандидатов должным образом не отсматривать, к сожалению, от таких трагедий никто не застрахован", — говорит Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

Как нам стало известно, приемных детей у Валентины Рахимовой сегодня забрали и передали в другую семью. Родные дочери находятся вместе с матерью.