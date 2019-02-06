Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 февраля 201921:21 Марина Громова

В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

В Подольске следователи разбираются в обстоятельствах гибели трехлетнего мальчика. В больницу он поступил в состоянии комы с черепно-мозговой травмой. Спасти его не удалось. Ребёнок воспитывался у опекунов, у которых помимо троих собственных детей было трое приёмных.

Трехлетнего Андрея привезли в подольскую городскую больницу с множественными травмами. Врачи считают, что ребёнка можно было спасти, но скорую вызвали слишком поздно.

В отделении реанимации, по словам тех же врачей, Валентина Рахимова — опекун мальчика — вела себя странно. Путалась в объяснениях. Сначала говорила, что Андрей упал в ванной, потом, что у него случился приступ эпилепсии. На вопрос, почему скорую вызвали только через час после случившегося, ответила, что сначала сама пыталась оказать ребенку первую помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Но конкретных обвиняемых в деле пока нет.

"Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести травматических воздействий в область головы и лица", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области.

У 42-летней Валентины Рахимовой есть три дочери от первого брака. Вместе с нынешним мужем, 24-х летним Александром Кидяровым они воспитывали трех приемных мальчиков — шести, трех и полутора лет. Жили все вместе, в многоэтажке.

Соседи видели, как выносили ребёнка. По их словам он уже был без сознания. Реанимобиль заехал во двор. Врачи буквально забежали в подъезд.

"Приехала скорая, взяла маленького ребенка и выбежала мать. Ей сказали: "Давайте быстрее!". Такая растерянная вся была", — рассказала соседка.

Во дворе этого дома гуляет много мам с детьми, но никто, из тех с кем нам удалось поговорить, Рахимову с младшими сыновьями здесь никогда не видел.

"Из соседних подъездов мамочек знаю, постоянно гуляют, а эту женщину впервые вижу", — сообщила местная жительница.

Соседи, живущие этажом ниже, уверены, в семье не все было гладко: "Крики слышались, шум иногда, драки".

Разговаривать с журналистами Валентина Рахимова отказывается.

По нашей информации, ежегодно дети проходили диспансеризацию. Диагноза "эпилепсия" у погибшего мальчика не было.

"Мы собираем всю информацию. — Соседи говорят с нижних этажей, что слышали крики, слышали — драки там были, грохот слышали. – Без комментариев", – сообщила Ольга Орлова, заместитель начальника управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску.

"Самое главное решение и ключ ко всему — это профессиональное сопровождение. Если его не было, если кандидатов должным образом не отсматривать, к сожалению, от таких трагедий никто не застрахован", — говорит Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

Как нам стало известно, приемных детей у Валентины Рахимовой сегодня забрали и передали в другую семью. Родные дочери находятся вместе с матерью.

Сейчас

16:44

В Стамбуле обрушился 8-этажный дом

15:45

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

15:37

Децла похоронили на Пятницком кладбище

15:33

Янукович считает, что его могут убить

14:57

СК опроверг информацию о девятой жертве пожара в доме на Никитском

14:11

Директор "Артека" ушел с поста по собственному желанию

14:11

Под завалами "звездного" дома нашли тело девятого погибшего

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

1 час назад
Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

1 час назад
Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

26 минут назад
Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

4 часа назад
Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

1 час назад
Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

4 часа назад
Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

11 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

12 часов назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

3 часа назад
Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

7 часов назад
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

6 часов назад
Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

10 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

14 часов назад
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

37 минут назад
В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

1 час назад
Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

1 час назад
В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

2 часа назад
Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

2 часа назад
Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

3 часа назад
От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

3 часа назад
Дирижер Башмет отменил выступление

Дирижер Башмет отменил выступление

3 часа назад
Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

3 часа назад
Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

4 часа назад
Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь

Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь

4 часа назад
"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

4 часа назад
Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

5 часов назад
Шакро Молодой пошел по этапу

Шакро Молодой пошел по этапу

5 часов назад
Дом, где Трамп жил в детстве, выставлен на продажу

Дом, где Трамп жил в детстве, выставлен на продажу

5 часов назад
Умные мины отличат солдата от гражданского

Умные мины отличат солдата от гражданского

6 часов назад
Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

6 часов назад
Женский мозг стареет медленнее мужского

Женский мозг стареет медленнее мужского

8 часов назад
Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

8 часов назад
В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

9 часов назад
Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

9 часов назад
В МЧС создано Главное управление пожарной охраны

В МЧС создано Главное управление пожарной охраны

9 часов назад
Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера

Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера

9 часов назад
О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

9 часов назад
Палеогенетики выяснили происхождение древних жителей Кавказа

Палеогенетики выяснили происхождение древних жителей Кавказа

9 часов назад
Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

10 часов назад
Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

11 часов назад
Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

11 часов назад
Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

11 часов назад
СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

11 часов назад
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

11 часов назад
Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

12 часов назад
Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

12 часов назад
Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

12 часов назад