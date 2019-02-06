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6 февраля 201921:19

Нурмагомедов может покинуть ММА ради бокса

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов может переквалифицироваться из бойца смешанного стиля в боксера. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил о ведущихся переговорах с Нурмагомедовым.

"Сейчас идет обсуждение вопроса о переходе Хабиба в бокс, диалог достаточно на серьезной волне, – приводит слова Кремлева ТАСС. – Не хочу распространяться о наших планах – могу сказать, что мы их реализуем. Вопрос – когда и где. Хотим организовать бой с его участием в "Лужниках", который может состоятся приблизительно в августе".

"Кроме того, мы хотим полноценного выступления Хабиба в боксе. Уверен, что у нас есть грамотные тренеры, которые смогут дать ему грамотную боксерскую школу. Тем более, что он физически готов. Возможно, он перейдет в бокс раньше, чем завершит свою карьеру в смешанных боях".

Сам боец пока раздумывает над предложением Кремлева. В своем личном аккаунте в Instagram Нурмагомедов прокомментировал интерес к его персоне со стороны Федерации бокса: "Федерация бокса России выступила с предложением: лето, "Лужники" и так далее. Как думаете, друзья, нужен ли мне этот вызов или нет?"

 

Напомним, что решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором. Россиянин напал на члена команды ирландца. Однако позже стало известно, что Нурмагомедов не будет выступать в UFC год – в знак солидарности со своими коллегами по команде Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым, которые получили годичные отстранения.

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