Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

Два человека погибли, шестерых удалось вытащить из-под завалов восьмиэтажного дома, обрушившегося в среду днем в Стамбуле, сообщает телеканал NTV. Момент обрушения восьмиэтажки попал в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошла в 16:42 6 февраля в районе Картал. На кадрах видно, как здание за считанные секунды складывается, перекрывая обломками улицу. Прохожие бросились врассыпную, в воздух поднялись настоящие пылевые облака.

Дом возвели в 1992 году, но первоначально в нем было только пять этажей, а позже еще три надстроили без всяких разрешений. В здании было 24 квартиры, в подвале располагалось ателье, где в момент обрушения могло находиться множество сотрудников и посетителей. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших.

В настоящее время, как сообщил губернатор города Али Ерликайя, подтверждена гибель двух человек, помощь медиков потребовалась шестерым пострадавшим.