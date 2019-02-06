Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле
Два человека погибли, шестерых удалось вытащить из-под завалов восьмиэтажного дома, обрушившегося в среду днем в Стамбуле, сообщает телеканал NTV. Момент обрушения восьмиэтажки попал в объектив камеры наблюдения.
ЧП произошла в 16:42 6 февраля в районе Картал. На кадрах видно, как здание за считанные секунды складывается, перекрывая обломками улицу. Прохожие бросились врассыпную, в воздух поднялись настоящие пылевые облака.
Дом возвели в 1992 году, но первоначально в нем было только пять этажей, а позже еще три надстроили без всяких разрешений. В здании было 24 квартиры, в подвале располагалось ателье, где в момент обрушения могло находиться множество сотрудников и посетителей. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших.
В настоящее время, как сообщил губернатор города Али Ерликайя, подтверждена гибель двух человек, помощь медиков потребовалась шестерым пострадавшим.
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