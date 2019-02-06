Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

Служба эмиграции и гражданства Соединенных Штатов в Москве полностью прекратит работу 28 февраля, а ликвидация офиса запланирована на 29 марта, сообщает агентство РИА Новости. Связано это с практически полным отсутствием спроса на ее услуги.

Ближайшее отделение, где можно подать заявление на гражданство, будет находиться в греческих Афинах. Этот же офис займется обслуживанием стран СНГ, например, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстан и Кыргызстана.

Кроме того, некоторые функции миграционного центра возьмет на себя посольство США в Москве.