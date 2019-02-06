Сборная России обыграла Польшу в Кубке Федераций

Женская сборная России по теннису одержала победу в матче Кубка Федераций против Польши. Во втором противостоянии Анастасия Павлюченкова принесла российской команде второе очко, обыграв Магду Линетт, и сделала россиянок недосягаемыми для соперниц.

Павлюченкова одержала победу над 89 ракеткой мира по итогам двух сетов – 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Таким образом, сборная России повела в матче со счетом 2:0 и досроно выиграла противостояние. Ранее балл России принесла Наталья Вихлянцева, которая обыграла Игу Свентек.

Следующим по программе предстоит определить сильнейшего теннисисткам в парных соревнованиях Сборную России будут представлять первая ракетка страны Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян. Они сыграют с Алицией Росольской и Магдаленой Фрех.

После матча с Польшей российским спортсменкам предстоит поединок с командой Дании.