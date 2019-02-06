Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

"Если ко мне придет СБУ, то я буду себя вести как законопослушный гражданин и буду защищать свои законные права и интересы. Предложив автономный статус для Донбасса, я эту точку зрения не меняю и буду повторять ее постоянно, считая это реальным, мирным планом. Именно потому, что он реальный, его боится сегодняшняя киевская власть, которая не заинтересована в мирном урегулировании и прекращении боевых действий", — такое заявление сделал в прямом эфире программы "60 минут" из Киева председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, это связано, в первую очередь, с тем, что люди, которые живут на юго-востоке и Донбассе, никогда не поддержат киевскую власть. Это означает, что такие люди и такие избиратели сегодняшней киевской власти не нужны.





"Автономный статус для Донбасса — это та позиция, из которой мы исходим для того, чтобы найти общий знаменатель в переговорах с Донецком и Луганском, и сделать реальностью мир и прекращение боевых действий. Главное — гарантировать людям безопасность и убедить их вернуться в Украину. Это позиция взята на вооружение "Оппозиционной платформой — За жизнь", нашим кандидатом Юрием Бойко. Мы эту позицию будем отстаивать, несмотря на все угрозы, репрессии, которые могут иметь место и которые, к сожалению, уже имеют место", — пояснил Виктор Медведчук.

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" уверен, что Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах, если они окажутся во втором туре.

"Мы отстаиваем интересы нашего кандидата Юрия Бойко. Мы рассчитываем на то, что он получит серьезный результат и у него есть шансы выиграть. И мы ведем борьбу до конца. Я нахожусь постоянно в Киеве. К сожалению, здесь и моя семья, которая тоже находится под угрозой. Меня пытаются запугать или сделать так, чтобы я остановился или уехал. У них не получится!"- заключил Медведчук.

Как сообщалось ранее, украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в отношении Виктора Медведчука, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", чей кандидат Юрий Бойко уверенно конкурирует с Порошенко в предвыборных рейтингах. По этим статьям Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы.