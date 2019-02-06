Представители ОБСЕ поставили Украину на место

Руководство ОБСЕ остается непреклонно: не допускать наблюдателей из России на украинские выборы нельзя.

Об этом в прямом эфире программы "60 минут" сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Законодательные инициативы Украины – прямое нарушение норм и принципов электоральной практики ОБСЕ и обязательств Украины по сотрудничеству с организацией", — сообщил Лукашевич.

Эту позицию сегодня озвучили на брифинге Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству (БДИПЧ ОБСЕ) в Европе.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заверила, что Бюро и дальше будет выдерживать принципиальную линию о недискриминации международных наблюдателей.

"В международно-правовом смысле позиция Украины абсолютно уязвима. В миссию набирают представителей государств, но они получают статус международных наблюдателей, то есть они представители международной миссии", — пояснила дипломат.

Остается под вопросом, поедут ли на украинские выборы российские наблюдатели.

"В представленных списках есть представители России, другой вопрос – как поступит ЦИК. Нельзя исключать варианта, что им не дадут аккредитацию, даже несмотря на международный статус представителей. Мы боремся, настраиваем институты ОБСЕ, и кое что получается", — сказал Александр Лукашевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы, которые запланированы на 31 марта. В Раде Украины предложили принять закон о запрете на участие в выборах наблюдателей из РФ.