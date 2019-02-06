Мужчинам вход воспрещен. Феминистки открыли кафе в Петербурге
"Капучинесса", "Рафиня" и "Какаиня". На первый взгляд, какой-то безумный набор букв, но торопиться с выводами не стоит. На самом деле, так называемые феминитивные версии капучино, раф-кофе и какао, позиции меню первого в России заведения, которое работает по принципу "только для женщин". Ирония, сарказм, легкий троллинг. Предсказуемая реакция. Хотя у самих феминисток все предельно серьезно. Грубо говоря, токсичным мужикам ходу нет. И точка.
Вместо воинствующих Амазонок – феминистки. Греческие пейзажи сменились холодными переулками. Такое свободное от представителей сильного пола место найти в Петербурге не так-то просто. Ни вывесок, ни указателей. Днем здесь рады только женщинам, для которых мужчина – синоним опасности.
"Есть запрос от женщин, что с 11:00 до 19:00 они хотят находиться в безопасности в свободном от мужчин месте. Мы здесь против алкоголя, не допускаем на площадку людей пьющих и пьяных", — рассказывает куратор проекта Светлана Нартахова.
Фэйс-контроль, утверждают вдохновительницы проекта, осуществляется через окошко. Особо настойчивых любителей кофе, обремененных Y-хромосомой, вежливо попросят убраться восвояси.
"Если кто-то будет ломиться с топором, мы не сможем отказать, но если мужчине уж очень хочется кофе, то ровно напротив есть кофейня, где обслуживают всех", — поясняет куратор проекта Леда Гарина.
Но вот в других кофейнях таких напитков, как «эспресска», «рафиня» и, самый интригующий, «какаиня», не попробуешь. Девушки говорят, что такими феминитивами хотели привлечь внимание к своему заведению. Сработало. Названия вызвали бурную реакцию в соцсетях.
"Это юмор и языковая игра. Люди хотят разнообразить речь, шутить, в соцсетях проявляется, это в общем нормально. Что касается тех людей, которые на полном серьезе используют, то есть доля фанатиков, и их фанатизм может проявляться и в речевой культуре. Это просто увлеченные своей идеологией люди, которые выражают не только в действиях, но и в речевой культуре", — считает проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.
Но вот, например, иначе как "кураторками" проектов девушки сами себя не называют. Говорят, что хотели создать заведение для единомышленниц. Внутри компьютеры для работы, пуфики. Есть и выставка картин, посвященных сказкам про девочек. Золушкам-посетительницам феи-кураторки напоминают: ровно в семь вечера коворкинг превращается в обычное заведение. Чары рассыпаются, мужчин начинают пускать внутрь. Юристы считаю, что такие ограничения могут быть незаконными.
"С точки зрения конституции, не допустима никакая дискриминация. На лицо стопроцентная дискриминация. Можно обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, в любой орган, надзирающий за деятельностью кафе. Туда же, куда обращаться из-за таракана в супе", — уверен адвокат Дмитрий Аграновский.
И вот уже первые обращения в прокуратуру. Некий пользователь Twitter опубликовал скрин своей жалобы в надзорный орган. Вот только есть те, кто допускает, что такая жалоба может быть частью пиар-кампании.
"Абсолютно часто используемый пример самопиара. Уверен, сами активистки могли сделать это, чтобы о них заговорили. Прославиться надо тем, что ты делаешь вкусные пирожки, вкусные бутерброды, а не тем, что создаешь хайп вокруг своего статуса", — говорит депутат Виталий Милонов.
Кстати, девушки из этого движения в 2017 году уже попадали в поле зрения СМИ. Тогда организовали феминистскую акцию у стен кремля, даже развернули баннеры. А вот эту фэйковую фотографию выдали за настоящую. Лидер "Союза женщин России" считает, что запрещать мужчинам посещать кафе или устраивать акции с фотошопом и плакатами не более чем борьба с ветряными мельницами.
Сколько продержится свободный от мужчин коворкинг в Петербурге, предположить трудно. Это их борьба. И чтобы ее продолжать, нужны деньги. Видимо, девушки проверят на себе, сколько можно заработать на аудитории феминисток.
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