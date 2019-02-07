Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

Эти выборы президента Украины будут самые грязные в истории страны. Таков прогноз бывшего главы государства Виктора Януковича. Доказательство нечистоплотности — уголовное дело, которое завели против Виктора Медведчука. Мало того, по данным Януковича, на лидера парламентской оппозиции готовят покушение. Кто за этим стоит – рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Екатерина Миронова.

Кто станет следующим президентом Украины? В основном журналисты спрашивали Виктора Януковича о предстоящих выборах. От конкретных прогнозов герой пресс-конференции всячески уходил, но не раз отмечал, что в честную победу Порошенко он не верит. Международных наблюдателей просит быть бдительнее.

Пять лет правления Порошенко Янукович назвал самыми черными в истории независимой страны. Государство развалилось, Украину покинули шесть миллионов человек, экономика в кризисе, экстремизм процветает.

Как пример – угрозы в адрес украинского политика Виктора Медведчука. Виктор Янукович сообщил журналистам некоторые детали.

"Угрозы поступают регулярно", — прокомментировал слова Януковича сам Виктор Медведчук. А на днях Генпрокуратура Украины возбудила в его отношении уголовное дело. В Киеве разглядели крамолу в словах политика о том, что Донбасс должен стать автономным регионом в составе Украины, хотя именно это прописано в Минских соглашениях. Несмотря ни на что, свою позицию Виктор Медведчук менять не собирается.

"Цель одна – запугать, остановить меня. Но у них ничего не получилось. Менять свою позицию, уезжать из страны или прекращать борьбу я не собираюсь", — комментирует ситуацию Виктор Медведчук.

Пока Виктору Медведчуку официальных обвинений не предъявлено. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, все процессуальные решения будут сделаны после лингвистической экспертизы высказываний политика.