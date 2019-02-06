В Москве завершилась конференция "Афганский диалог"

В Москве завершилась двухдневная конференция "Афганский диалог", в которой участвовали представители диаспоры из России и стран СНГ, а также представители "Талибана" (запрещена в РФ). По итогам переговоров стороны приняли декларацию о развитии внутриафганского диалога политического решения конфликта в этой стране. Такие встречи планируют проводить на регулярной основе, сообщает телеканал "Россия 24".

Официальный Кабул на конференции представлен не был. В то же время на форум приехала делегация политиков и общественных деятелей, которую возглавил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.