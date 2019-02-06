В Нижнем Новгороде пять человек попали в больницу после посещения бассейна

В Нижнем Новгороде четверо детей и взрослый оказались в больнице — они отравились парами хлора в бассейне. Шестерым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Все тренировки в бассейне отменили. Там работают следователи-криминалисты, передает телеканал "Россия 24". Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".