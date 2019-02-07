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7 февраля 201900:05

Грипп угрожает Европе

Грипп захватывает Европу. В 26 странах зарегистрировано широкое распространение вирусов, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, активность гриппа продолжает расти. Увеличивается число заболевших и в России. В половине регионов превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. На карантин закрыты тысячи школ и сотни детских садов, передает телеканал "Россия 24".

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