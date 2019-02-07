Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 февраля 201901:56 Виктория Шандыбина

Владимир Путин исполнил мечту девочки-аутиста из Приморья и подарил ей собаку

Владимир Путин исполнил мечту шестилетней Вероники из приморского поселка Славянка. У нее появилась собака — золотистый ретривер. Мама рассказала, что у девочки аутизм и ей не хватало друзей. И теперь ретривер поможет развитию ребенка. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Виктория Шандыбина.

Веронике Уваевой из Хасанского района шесть лет. У девочки аутизм, и ей очень не хватает общения. Семья решила завести собаку-компаньона, но денег на особую породу у родителей нет, все средства уходят на реабилитацию дочки. Обратились к президенту. И он поручил краевым властям помочь семье.

Золотистые ретриверы — верные спутники для людей с проблемами в общении. И детям легко с ними справляться. Такая собака спокойно гуляет на поводке и поддается дрессуре. Но главное, что, ухаживая за щенком, ребенок будет привыкать к ответственности.

"Для того, чтобы управлять собакой, Веронике придется хорошо научиться говорить, правильно формулировать свои мысли. Понимать отчетливо последовательность своих мыслей, что нельзя сразу сказать собаке десять команд, она тогда не будет слушаться", — комментирует психолог Светлана Данченко.

Мама Вероники рассказывает, что решение завести собаку было принято осознанно. Они читали и смотрели много информации о собаке – как воспитывать, что делать. "Я уверена, что мы справимся", — говорит мама Вероники Ольга Уваева.

Отныне будни Вероники станут намного активнее. Ведь собаку придется выгуливать, купать, кормить и воспитывать. Жизнь девочки заиграет яркими красками. Возможно, ей станет легче общаться с другими детьми, и она найдет новых друзей.

Сейчас

00:19

В столице Эквадора убит российский турист

16:44

В Стамбуле обрушился 8-этажный дом

15:45

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

15:37

Децла похоронили на Пятницком кладбище

15:33

Янукович считает, что его могут убить

14:57

СК опроверг информацию о девятой жертве пожара в доме на Никитском

14:11

Под завалами "звездного" дома нашли тело девятого погибшего

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

6 часов назад
В столице Эквадора убит российский турист

В столице Эквадора убит российский турист

2 часа назад
Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

5 часов назад
Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

2 часа назад
Грипп угрожает Европе

Грипп угрожает Европе

2 часа назад
Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

9 часов назад
Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

16 часов назад
Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

Виктор Медведчук: Порошенко не выиграет у Бойко ни при каких обстоятельствах

5 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

16 часов назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

8 часов назад
Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

9 часов назад
Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

Венесуэльские "беженцы" закупаются в Колумбии и возвращаются обратно

6 часов назад
Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

11 часов назад
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

11 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

18 часов назад
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
"ПСЖ" обыграл клуб третьего дивизиона в Кубке Франции за 120 минут

"ПСЖ" обыграл клуб третьего дивизиона в Кубке Франции за 120 минут

2 часа назад
Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

5 часов назад
В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

В Подольске погиб маленький мальчик, СКР возбудил уголовное дело

5 часов назад
Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

Съемочная группа "России 1" узнала, что за лошади устроили переполох на Минском шоссе

5 часов назад
В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

6 часов назад
Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

6 часов назад
От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

8 часов назад
Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

8 часов назад
Женский мозг стареет медленнее мужского

Женский мозг стареет медленнее мужского

12 часов назад
В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

13 часов назад
Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

16 часов назад
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

16 часов назад
Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

16 часов назад
Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

17 часов назад