Владимир Путин исполнил мечту девочки-аутиста из Приморья и подарил ей собаку

Владимир Путин исполнил мечту шестилетней Вероники из приморского поселка Славянка. У нее появилась собака — золотистый ретривер. Мама рассказала, что у девочки аутизм и ей не хватало друзей. И теперь ретривер поможет развитию ребенка. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Виктория Шандыбина.

Веронике Уваевой из Хасанского района шесть лет. У девочки аутизм, и ей очень не хватает общения. Семья решила завести собаку-компаньона, но денег на особую породу у родителей нет, все средства уходят на реабилитацию дочки. Обратились к президенту. И он поручил краевым властям помочь семье.

Золотистые ретриверы — верные спутники для людей с проблемами в общении. И детям легко с ними справляться. Такая собака спокойно гуляет на поводке и поддается дрессуре. Но главное, что, ухаживая за щенком, ребенок будет привыкать к ответственности.

"Для того, чтобы управлять собакой, Веронике придется хорошо научиться говорить, правильно формулировать свои мысли. Понимать отчетливо последовательность своих мыслей, что нельзя сразу сказать собаке десять команд, она тогда не будет слушаться", — комментирует психолог Светлана Данченко.

Мама Вероники рассказывает, что решение завести собаку было принято осознанно. Они читали и смотрели много информации о собаке – как воспитывать, что делать. "Я уверена, что мы справимся", — говорит мама Вероники Ольга Уваева.

Отныне будни Вероники станут намного активнее. Ведь собаку придется выгуливать, купать, кормить и воспитывать. Жизнь девочки заиграет яркими красками. Возможно, ей станет легче общаться с другими детьми, и она найдет новых друзей.