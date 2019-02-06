Охранники избили екатеринбургского бизнесмена в его же торговом центре

Владельца екатеринбургского завода ЭМА Андрея Калетина избили сотрудники охраны в принадлежащем ему же мебельном центре. Причиной конфликта называют затянувшийся имущественный спор предпринимателя с бывшей супругой Ольгой Росихиной, которая владеет двумя верхними этажами здания, где произошла снятая камерой наблюдения стычка.

В середине декабря прошлого года Калетин, как уточняет 66.ru, установил железную дверь с замком и сломал лестницу, заблокировав проход на верхние этажи мебельного центра на Верх-Исетском бульваре и тем самым вызвав недовольство арендаторов. В среду он в том же месте назначил встречу партнерам, но спустя несколько минут появился сотрудник ЧОП и принялся выталкивать бизнесмена. Чуть позже к нему присоединились еще пять людей в форме.

Калетин вытащил электрошокер, но тут же получил несколько крепких ударов руками и ногами. Когда его обезоружили, охранники набросились с кулаками на партнеров предпринимателя.

"Я пришла, когда мой отец уже лежал избитый у лифта. Сейчас с множественными переломами ребер он в больнице. Ещё пострадали двое сотрудников нашей организации, они сами поехали в травматологию фиксировать побои. Предполагаю, что охранники напали из-за спора собственников бизнеса", — рассказала ИА "ТочкаНьюс" дочь бизнесмена Екатерина Буткевич.

На место, как видно на кадрах, прибыли полицейские, но представители ведомства до появления видеозаписи уверяли, что конфликт был исчерпан, никто не пострадал. Позже стражи порядка признали, что Калетин попал в больницу с переломами, и начали доследственную проверку произошедшего.

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что Росихина намерена лишить бывшего супруга значительной части бизнеса. Только за 2018 год, как уточняет "Деловой квартал", она подала семь исков к Калетину и возглавляемым им предприятиям. В одном из них она потребовала возврата 31,5 миллиона рублей и в начале наступившего года Арбитражный суд Свердловской области принял решение удовлетворить иск полностью.