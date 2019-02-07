Протокол подписан: Северная Македония вступает в НАТО

Страны НАТО подписали протокол о вступлении в альянс республики Северная Македония. Подписание состоялось в Брюсселе, передает телеканал "Россия 24". "Мы стоим рядом с этими 29 союзниками, государствами-членами НАТО. Мы готовы взять на себя все обязательства, которые вытекают из нашего полноправного членства в НАТО, — заявил Никола Димитров, глава МИД Македонии. — Для нас НАТО – это возможность сделать мир мирным и стабильным. И мы сделаем все, чтобы наш регион, Юго-Восточная Европа или Балканы, был более стабильным и процветающим".

"Сегодня исторический день для вашей страны и великий день для всех нас, — сказал, в свою очередь, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. — Послы НАТО только что подписали протокол о присоединении будущей республики Северная Македония. Я хочу поздравить и Скопье, и Афины за проявленное мужество в достижении соглашения по спорному вопросу переименования".

Ради вступления в НАТО республику переименовали. Это происходило с большим скандалом, хотя формально процесс все еще не закончен. О новом имени для Македонии пришлось договариваться с Грецией. Народный референдум по этому вопросу провалился, жители Балкан выходили на массовые протесты.

Положение спасли несколько македонских партий, которые входят в правящую коалицию, а также партии албанского меньшинства, которые поддержали соглашение с Афинами. Однако активисты в Скопье сейчас собирают подписи за проведение повторного референдума.