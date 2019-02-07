"ПСЖ" обыграл клуб третьего дивизиона в Кубке Франции за 120 минут

"Пари Сен-Жермен" пробился в 1/4 финала Кубка Франции после того, как не без труда обыграл клуб "Вильфранш-Божоле", выступающий в третьей французской лиге. Итоговый счет 3:0 в пользу столичного клуба. Принимал участие в игре и бывший зенитовец Леандро Паредес.

Основное время матча завершилось ничейными 0:0 на табло и в итоге соперникам пришлось играть 30 минут дополнительного времени. В итоге, более опытные футболисты "ПСЖ" все-таки вырвали победу в экстра-тайме. Победу парижскому клубу принесли голы Юлиана Дракслера, Муссы Диаби и Эдинсона Кавани, которые были забиты на 102-й, 113-й и 119-й минуте соответственно.

Помог своему новому клубу бывший игрок "Зенита" Леандро Паредес, который провел свой первый матч за парижан и отыграл все 120 минут.

Отметим, что соперник "Пари-Сен-Жермен" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.