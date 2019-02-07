В столице Эквадора убит российский турист

В столице Эквадора Кито в результате нападения убит российский турист Алексей Домбровский. Вместе со своей спутницей он находился на востоке Кито, в квартале Итчимбия. Пару окружили четверо преступников, передает РИА Новости.

Грабители попытались отнять у россиянина и его спутницы личные вещи, передает РИА Новости. Алексей стал сопротивляться. Его несколько раз ударили ножом. Россиянин был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Личности грабителей установлены с помощью записей с камер видеонаблюдения. Полиция задержала всех четверых преступников. Специальное управление эквадорского МВД, расследующее случаи насильственных смертей и исчезновений людей, занялось делом об убийстве Домбровского.