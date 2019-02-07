Танк армии Израиля атаковал пост ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Танк армии Израиля обстрелял пост палестинского движения ХАМАС, расположенный на границе сектора Газа, в ответ на запуск ракеты или мины с территории анклава. Об этом СМИ сообщили представители армейской пресс-службы.

Как уточняется, с израильской стороны потерь нет. Пока не поступало никакой информации о результатах ответного огня.

В сообщении говорится, что один пуск из сектора Газа по израильской территории был зафиксирован некоторое время назад. В ответ на это танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС, расположенный на юге сектора Газа, передает РИА Новости.

С середины прошлого месяца это первый обмен ударами. Израильтяне традиционно возлагают на исламистское движение ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.