Зоозащитники обвинили авторов новой "Истории игрушек" в пропаганде насилия над овцами

Представители зоозащитной организации PETA обрушились с критикой на авторов новой, четвертой серии мультфильма "История игрушек". Активисты увидели в трейлере ленты пропаганду жестокости к овцам. В этот раз инициативу PETA не поддержала значительная часть ее сторонников.

Все дело в том, что в трейлере четвертой части "Истории игрушек" возлюбленная шерифа Вуди, пастушка Бо Пип, запечатлена с посохом и специальным крюком для снятия шерсти с овец. Это возмутило представителей PETA.

Зоозащитники опубликовали на своем сайте петицию в адрес создателей мультфильма с требованиями убрать из картины "непрогрессивный" и "архаичный" крюк.

"Пастуший крюк Бо Пип рекламирует использование овец ради шерсти. Этому не может быть места в современном мультфильме", — отметили зоозащитники.

Как ни странно, аудитория PETA не поддержала эту инициативу. Люди начали писать в своих микроблогах, что в этот раз зоозащитники зашли слишком далеко. Кто-то даже отметил, что после "антипастушьей" акции решил вновь начать есть мясо.

Авторы "Истории игрушек-4" никак не прокомментировали петицию PETA.