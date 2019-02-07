Toyota Corolla для России: особенности новой модели

Стало известно, что новая модель Toyota Corolla для России будет оснащена 1,6-литровым двигателем, мощность которого составит 122 лошадиных силы. Автомобиль нового дизайна будет немного увеличен в размерах, сообщает РИА Новости. Его длина составит 4640 миллиметров, а ширина – 1780 миллиметров. При этом размер колесной базы остался неизменным – 2700 миллиметров.

Новая Corolla будет выпускаться с проекционным дисплеем на лобовом стекле и светодиодной оптикой. Машина будет снабжена двухсезонным климат-контролем с интеллектуальным управлением, а также другими инновационными разработками.