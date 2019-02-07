В Сан-Франциско прогремел взрыв в строящемся доме, никто не пострадал

В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) полиция распорядилась провести эвакуацию из зданий, расположенных рядом со строящимся трехэтажным домом, в котором в среду, 6 февраля, прогремел взрыв. Пока не поступало никаких данных о жертвах или пострадавших.

По предварительной версии, взрыв бытового газа произошел в 13:10 по времени Западного побережья США (00:00 по времени Москвы). В настоящее время правоохранители Сан-Франциско едут к месту взрыва на пересечении улицы Паркер и бульвара Гири. Сотрудники полиции оказывают помощь с эвакуацией людей из ближайших зданий и с регулировкой наземного транспорта, передает ТАСС.

Представители пожарной службы города сообщили, что пятеро строителей, числившихся пропавшими после инцидента, обнаружены живыми и здоровыми.