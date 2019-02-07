Госдеп не доверяет "российской пропаганде"

Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями, прокомментировала способности российского подводного беспилотного аппарата "Посейдон". "Перед нами – полный спектр угроз со стороны России и других стран", — признала она. Вместе с тем дипломат уверена, что американская армия – самая сильная в мире.

"Я не очень доверяю российской пропаганде, — сказала Томпсон. — Но полностью уверена в военных США". Она напомнила, что Дональд Трамп высказывался о финансировании разработок необходимых систем вооружения, передает РИА Новости. Дипломат пообещала, что в США будут разрабатываться системы, "повышающие безопасность американцев".

Ключевой этап тестирований многоцелевой океанской системы "Посейдон" завершен. Сообщается, что необитаемый подводный аппарат, входящий в этот комплекс, сможет самостоятельно обходить любые системы защиты потенциального противника, и это делает его практически неуязвимым.