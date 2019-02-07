Запрещенные в России сайты будет нельзя найти через Google

Google наконец "послушался" Роскомнадзора и начал удалять из результатов поиска запрещенные в России сайты. Поисковики обязаны делать это с ноября 2017 года, однако Google долго не фильтровал поиск в соответствии с реестром запрещенных сайтов. Из-за этого Роскомнадзор неоднократно выражал свои претензии к американской компании. В начале февраля Google пришлось выплатить ведомству штраф в размере 500 000 рублей.

В реестр Роскомнадзора попадают сайты, призывающие к экстремизму, содержащие пропаганду суицида, порнографию, рекламу наркотиков, азартных игр без лицензии. Кроме того, запрещены пиратские сайты, передает издание "Ведомости". Поисковики обязаны подключаться к реестру, чтобы иметь информацию об изменениях, появившихся в нем.