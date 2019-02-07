Поиски Салы: спасатели подняли тело из затонувшего в Ла-Манше самолета

Спасательная операция в Ла-Манше по поискам упавшего самолета с аргентинским футболистом Эмилиано Салой дала результат. По ее итогам со дна пролива было извлечено одно тело, о чем сообщает отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Однако на данный момент следователи отказываются называть, чье именно тело они подняли с глубины 67 метров, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sports. Самолет, на котором находился нападающий "Кардифф Сити", пропал с радаров авиадиспетчерских служб во время перелета игрока из Нанта в столицу Уэльса.

Позже легкомоторное воздушное судно было обнаружено на дне пролива неподалеку от острова Гернси.

Тем временем, представители французского футбольного клуба "Нант", из которого был куплен Сала, готовы подать в суд на "Кардифф Сити". В валлийском клубе отказываются переводить сумму в 15 миллионов фунтов за трансфер аргентинца.