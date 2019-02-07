Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

Российская Федерация стала гораздо активнее тренироваться в плане начала и ведения полномасштабной войны. Такая информация появилась в исследовании Шведского института оборонных исследований.

По заявлениям авторов, если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас стратегические военные учения становятся все более масштабными.

Аналитики приводят в пример учения "Запад-2017" в Западном военном округе (в них принимали участие порядка 100 тысяч военных), а также учения "Восток-2018" (в них были задействованы около 300 тысяч военных).

В последнее время армия России заметно повысила боеготовность. Раз в год в стране проводятся масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света с целью научить армию "вести войну на большей части континента", утверждают авторы исследования.

Также отмечается, что с 2013 года Российская Федерация систематически контролирует боеготовность своих сил. В этом процессе постоянно принимает участие на правах верховного главнокомандующего президент России Владимир Путин, по приказу которого и начинаются проверки.

В период с 11 по 17 сентября 2018 года проходила основная фаза учений "Восток-2018", напоминает РИА Новости. В них были задействованы около 300 тысячи военнослужащих Центрального и Восточного военных округов, Северного и Тихоокеанского Флотов, все воинские части и соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), самолеты военно-транспортной и дальней авиации, а также военные из Монголии и Китая.

К маневрам привлекались более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, порядка 80 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 36 тысяч бронетранспортеров, танков и других боевых машин. В России подобные масштабные учения не проводились с 1981 года.