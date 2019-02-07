"Бавария" вырвала путевку в 1/4 финала Кубка Германии, забив на 98 минуте

В Кубке Германии проходят матчи 1/8 финала по футболу. Один из лидеров немецкого футбола – мюнхенская "Бавария" одержала непростую победу над берлинской "Гертой". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мюнхенцев.

Футболисты столичного клуба открыли счет уже на третьей минуте поединка благодаря голу Максимилиана Миттельштедта. Но баварцы оперативно смогли ответить сопернику, когда на седьмой минуте Серж Гнабри выровнял положение на табло.

После перерыва команды вновь обменялись голами – сначала все тот же Гнабри вывел свою команду вперед, но берлинец Дейви Зельке опять установил ничейный счет, при котором команды и завершили основное время поединка.

Главный арбитр продолжил встречу, назначив 30 дополнительных минут. А уже на 98 минуте встречи Кингсли Коман забил третий и победный мяч и вывел "Баварию" в 1/4 финала Кубка Германии. Соперник мюнхенцев по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки. Отметим, что помимо "Баварии" участниками 1/4 финала стали "Шальке", "Вердер", "Гамбург", Лейпциг", "Падерборн", "Аугсбург" и "Хайденхайм".