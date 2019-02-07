Североатлантический Альянс хочет использовать ДРСМД в своих интересах

НАТО собирается усилить свой контроль над вооружениями. Для этого альянс намерен использовать в своих интересах Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и подключить к нему новые государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не хочет новой гонки вооружений, однако на это ее якобы провоцирует Москва. По мнению Столтенберга, именно Россия, а вовсе не США, нарушает условия ДРСМД. Хотя у нашего Министерства обороны есть прямые доказательства обратного.

Глава альянса пообещал продолжать диалог по сохранению договора, но дал понять, что Америка настаивает на своих условиях. Комментируя возможность прекращения действия ДРСМД он заявил, что у НАТО есть "достойные меры устрашения и обороны", передает телеканал "Россия 24".