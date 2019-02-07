Экс-министр прокомментировал состояние политики на Украине

Прогресс лжи. Такую характеристику состоянию политики на Украине дал экс-глава министерства транспорта и связи страны.

Как Евгений Червоненко заявил в эфире одного из местных телеканалов, в Незалежной действует "дикий капитализм" и происходит "коррозия морали". А главной проблемой тех, кто сейчас стремится во власть, назвал "ментальность" и "воспитание".

По словам бывшего чиновника, такое положение дел в Киеве сохраняется не первый год, передает телеканал "Россия 24".