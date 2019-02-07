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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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7 февраля 201906:19

В Венесуэле идет сбор подписей против вмешательства США в дела страны

В Венесуэле начался сбор подписей против вмешательства Соединенных Штатов Америки во внутренние дела страны. Мероприятие проходит под лозунгом "Yankee go home!".

Присоединиться к заявлению с требованием к Вашингтону прекратить давление может любой житель Венесуэлы: достаточно предъявить удостоверение личности. Кампания будет продолжаться до конца недели. Ее участники заявляют, что США не имеют права вмешиваться в дела Венесуэлы. И в случае необходимости будут защищать родину с оружием в руках.

В конце января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, напоминает телеканал "Россия 24". Законный лидер страны Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота, за которой стоит Вашингтон.

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