В России растет число заболевших гриппом

География распространения гриппа в России — прежняя, а вот число заболевших растет. Это информация Роспотребнадзора. Превышение эпидпорога зафиксировано в 43 регионах. Болеют, как правило, жители больших населенных пунктов. По данным НИИ гриппа, в 34 городах — сложная обстановка. Неделю назад было всего 17. Причем больше всего — в Сибирском федеральном округе.

В Калининграде число заболевших увеличилось на треть, а в Иркутске вынужденные каникулы продлили еще на два дня. Так что вернуться к занятиям ребята смогут только 13 февраля. На юге и Северном Кавказе школы закрыты в четырех регионах. Особое внимание — Северной Осетии. Там решено увеличить число санитарных врачей, которые будут работать на границе. При помощи тепловизоров они будут измерять температуру у всех, кто прибывает из Грузии, где за два месяца грипп унес как минимум 17 жизней.

В Министерстве здравоохранения РФ призвали россиян не поддаваться панике и обратить внимание на правила гигиены. По словам главы министерства, происходящее — это "обычное сезонное колебание заболеваемости".