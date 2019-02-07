Герой Иркутска: бывший сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

В Иркутске чествуют героя, который спас автобус с десятками пассажиров от серьезной аварии. Бывший сотрудник МВД, прослуживший в органах почти 30 лет, заметил, что водитель теряет сознание, и успел вывернуть руль.

Другой мужчина помог переключить скорость и нажать на тормоз, иначе машину на полном ходу занесло бы в кювет и последствия ДТП могли быть печальными. Однако спасти водителя автобуса не удалось, он умер до приезда скорой помощи, передает телеканал "Россия 24".