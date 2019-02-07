7 февраля 201907:24
США предлагают КНДР гумпомощь в обмен на ликвидацию баллистических ракет
Гуманитарная помощь — в обмен на ликвидацию баллистических ракет. Такую неравнозначную сделку предлагают Соединенные Штаты Америки Северной Корее.
В конце февраля президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, напоминает телеканал "Россия 24". Сообщается, что Вашингтон намерен добиться своего: а конкретно — получить от Ким Чен Ына обещание демонтировать ядерный центр в Йонбёне и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь американской территории.
Со своей стороны, Штаты готовы санкционировать возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи и предоставить Пхеньяну некую гуманитарную помощь.
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