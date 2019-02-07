Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль чемпионата мира по лыжной акробатике, который проходил в американском городке Дир-Вэлли. В финале россиянин по результатам своих выступлений набрал 130,09 балла.

В борьбе за титул чемпиона мира 20-летний российский спортсмен опередил украинского фристайлиста Александра Абраменко, который набрал 126,24 балла и в итоге завоевал серебряную медаль мирового первенства, а также швейцарца Ноя Рота. Он набрал 125,22 балла и стал бронзовым медалистом чемпионата мира.

Отметим, что в пятерку сильнейших фристайлистов мира также вошли еще два представителя российской лыжной акробатики – Павел Кротов и Александр Никитин. Россияне заняли четвертое и пятое место соответственно.