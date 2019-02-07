Владимир Путин вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций

Молодые ученые сегодня получат премии президента России в области науки и инноваций. Эта церемония в Кремле станет юбилейной — десятой.

Она проходит ежегодно в канун Дня российской науки. Размер вознаграждения – 2,5 миллиона рублей. Но уже через год он будет удвоен. Соответствующий указ глава государства подписал в ноябре 2018 года.

Имена лауреатов стали известны 5 февраля, напоминает телеканал "Россия 24". По словам помощника президента, всего на конкурс поступило около 300 работ. Из них 227 полностью отвечали требованиям. Андрей Фурсенко отметил, что премии впервые вручат в секторе "Сельское хозяйство".