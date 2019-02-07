Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 февраля 201907:58

Владимир Путин вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций

Валерий Шарифулин/ТАСС

Молодые ученые сегодня получат премии президента России в области науки и инноваций. Эта церемония в Кремле станет юбилейной — десятой.

Она проходит ежегодно в канун Дня российской науки. Размер вознаграждения – 2,5 миллиона рублей. Но уже через год он будет удвоен. Соответствующий указ глава государства подписал в ноябре 2018 года.

Имена лауреатов стали известны 5 февраля, напоминает телеканал "Россия 24". По словам помощника президента, всего на конкурс поступило около 300 работ. Из них 227 полностью отвечали требованиям. Андрей Фурсенко отметил, что премии впервые вручат в секторе "Сельское хозяйство".

Сейчас

07:24

Экс-сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

07:07

Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

07:05

В России растет число заболевших гриппом

06:10

Экс-министр прокомментировал состояние политики на Украине

05:11

СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Британии

04:11

Аналитики из Швеции: Россия готовится к войне

00:19

В столице Эквадора убит российский турист

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Североатлантический Альянс хочет использовать ДРСМД в своих интересах

Североатлантический Альянс хочет использовать ДРСМД в своих интересах

3 часа назад
США предлагают КНДР гумпомощь в обмен на ликвидацию баллистических ракет

США предлагают КНДР гумпомощь в обмен на ликвидацию баллистических ракет

1 час назад
Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

4 часа назад
Друга Марии Бутиной обвинили в электронном мошенничестве

Друга Марии Бутиной обвинили в электронном мошенничестве

1 час назад
Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

1 час назад
Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

1 час назад
В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

19 минут назад
Поиски Салы: спасатели подняли тело из затонувшего в Ла-Манше самолета

Поиски Салы: спасатели подняли тело из затонувшего в Ла-Манше самолета

5 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

22 часа назад
В Венесуэле идет сбор подписей против вмешательства США в дела страны

В Венесуэле идет сбор подписей против вмешательства США в дела страны

2 часа назад
Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

15 часов назад
Toyota Corolla для России: особенности новой модели

Toyota Corolla для России: особенности новой модели

7 часов назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

14 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Российская фристайлистка Никитина завоевала серебро чемпионата мира

Российская фристайлистка Никитина завоевала серебро чемпионата мира

1 час назад
Герой Иркутска: бывший сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

Герой Иркутска: бывший сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

1 час назад
В России растет число заболевших гриппом

В России растет число заболевших гриппом

1 час назад
Ратификация протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО может занять около года

Ратификация протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО может занять около года

2 часа назад
Сибирь сковали рекордные морозы

Сибирь сковали рекордные морозы

2 часа назад
Экс-министр прокомментировал состояние политики на Украине

Экс-министр прокомментировал состояние политики на Украине

2 часа назад
СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Великобритании

СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Великобритании

3 часа назад
В Венесуэле перехвачены оружие и техника из США

В Венесуэле перехвачены оружие и техника из США

4 часа назад
Запрещенные в России сайты будет нельзя найти через Google

Запрещенные в России сайты будет нельзя найти через Google

4 часа назад
Власти Якутии и Приморья объявили пожароопасный сезон в регионах

Власти Якутии и Приморья объявили пожароопасный сезон в регионах

5 часов назад
Госдеп не доверяет "российской пропаганде"

Госдеп не доверяет "российской пропаганде"

5 часов назад
В Сан-Франциско прогремел взрыв в строящемся доме, никто не пострадал

В Сан-Франциско прогремел взрыв в строящемся доме, никто не пострадал

6 часов назад
США пытаются подкупить военных в Венесуэле

США пытаются подкупить военных в Венесуэле

6 часов назад
Генконсульство РФ: летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в Штатах

Генконсульство РФ: летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в Штатах

6 часов назад
Владимир Путин исполнил мечту девочки-аутиста из Приморья и подарил ей собаку

Владимир Путин исполнил мечту девочки-аутиста из Приморья и подарил ей собаку

7 часов назад
Танк армии Израиля атаковал пост ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Танк армии Израиля атаковал пост ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

7 часов назад
В сирийский лагерь беженцев "Рукбан" прибыл гуманитарный конвой России и ООН

В сирийский лагерь беженцев "Рукбан" прибыл гуманитарный конвой России и ООН

7 часов назад
Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

8 часов назад
5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

8 часов назад
В столице Эквадора убит российский турист

В столице Эквадора убит российский турист

8 часов назад
Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

11 часов назад
Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

11 часов назад
В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

12 часов назад
Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

12 часов назад
От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

14 часов назад
Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

14 часов назад
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

17 часов назад
Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

17 часов назад
Женский мозг стареет медленнее мужского

Женский мозг стареет медленнее мужского

18 часов назад
В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

19 часов назад
Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

22 часа назад
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

22 часа назад
Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

22 часа назад
Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

23 часа назад