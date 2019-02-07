Григоров и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Бостон"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В Нью-Йорке играли два старожила Лиги – местные "Рейнджерс" и гости из "Бостон Брюинз". Хозяева выиграли в серии буллитов (4:3) не без помощи россиян Александра Григорова и Павла Бучневича.

Бучневич активно поучаствовал в голах своей команды, сделав две результативные передачи на Хэйса и Хитила, причем к тому моменту "рейнджеры" проигрывали 1:3, но сумели перевести игру в овертайм. Дополнительное время результат не изменило, а в серии буллитов уже отличился Григоров, который помог выиграть матч своими сейвами.