В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

Недавно завершивший спортивную карьеру биатлонист сборной России Антон Шипулин и его супруга Луиза Сабитова во второй раз стали папой и мамой. Накануне в семье чемпиона Олимпийских игр и мира родилась дочь. Три года назад у них появился первенец – сын Дима.

О счастливом исходе родов сообщил сам Антон в своем аккаунте социальной сети Instagram: "В нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира. 3634 гр. и 55 см. Это невероятное чувство – присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене!"