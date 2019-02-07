Возле Сулавеси произошло землетрясение

В Молуккском море возле индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,7. Эпицентр находился в 130 километрах к востоку от города Битунг в провинции Северный Сулавеси. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров, передает ТАСС. Угрозы цунами нет.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В октябре 2018 года на Сулавеси произошло разрушительное землетрясение, жертвами которого стали более 2 тысяч человек. Пострадали более 10 тысяч человек. В декабре в Индонезии между островами Ява и Суматра произошло цунами, в результате которого погибли более 200 человек.