Клинтон назвала выход из ДРСМД подарком Путину

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подарком Владимиру Путину.

Как сообщает издание The Hill, во время посещения Джорджтаунского университета она раскритиковала решение Трампа. По ее мнению, выход из договора увеличивает непредсказуемость в регионе, а гонка ядерных вооружений – "это последнее, что сейчас нужно миру".

Также она заявила, что у США есть доказательства того, что "русские нарушили свои обязательства по ДРСМД". Клинтон считает, что она нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.



Трамп объявил, что США приостанавливают участие в договоре со 2 февраля, а через шесть месяцев выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению, напоминает "Интерфакс". Владимир Путин подчеркнул, что ответ будет зеркальным: Москва тоже приостанавливает участие в договоре и начинает работать над созданием новых ракет.