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7 февраля 201909:58

В центре Москвы нашли клад старинных монет

В центре Москвы археологи нашли старинные монеты.

Клад обнаружили в слое битых кирпичей на Долгоруковской улице во время охранных раскопок. Вероятно, деньги спрятал горожанин в стене своей квартиры. Дом снесли в 1960-х годах, и монеты попали в землю вместе с обломками.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, всего было найдено 97 монет разного номинала — от половины копейки до рубля. 36 монет медные, 59 — серебряные. Монеты относятся к концу XIX — началу XX века. Самая поздняя монета была  отчеканена в 1915 году.

Общая сумма находки — 35 рублей 50,5 копейки. По словам главы Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это внушительная сумма для того времени, она равна месячной зарплате московского рабочего. Монеты долго лежали в земле и сильно окислились. После реставрации их передадут в Музей Москвы.

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