Сергей Сироткин: обидно покидать "Формулу" после такого трудного сезона
Российский гонщик Сергей Сироткин, который в межсезонье покинул команду чемпионата мира "Формулы-1" Williams, отметил, что потеря места в британской "конюшне" стала ударом по его амбициям. Сейчас он работает в российском коолективе SMP Racing.
"признаться, что ощущения довольно странные, — цитирует Сироткина газета "Известия". – С одной стороны, страсти улеглись. Я вернулся в Москву. Если честно, то даже не помню такого периода, когда мне удавалось так много времени проводить с родными и близкими. У меня появилась ежедневная рутина. Это плюс".
"С другой стороны, конечно, это был удар по моим амбициям. Мне было обидно покидать "Формулу-1" после столь тяжелого сезона и той работы, которую я проделал с болидом. Безусловно, отец так же расстроен, как и я. При этом папа оказал мне поддержку. У нас с ним одинаковое представление о том, почему так произошло, понимаем это решение", — говорит пилот.
Сергей уверен, что другой россиянин в "Ф-1", Даниил Квят, заключивший контракт с командой Toro Rosso, будет иметь шансы заезжать в очковую зону: "Традиционно у "красных буков" хорошие шасси. Вкупе с прогрессом моторов "Хонды" это поможет команде удержать статус крепкого середняка".
По мнению Сироткина, команда Квята не будет существенно слабее, чем в прошлом году: "В таких условиях Даниил может сполна проявить свой талант и порадовать российских любителей автоспорта яркими выступлениями".
Как уже сообщали Вести.Ru, в сезоне нынешнего года россиянин выступит за российскую команды SMP Racing в рамках чемпионат мира по гонкам на выносливость. Он будет участвовать, как минимум, в трех этапах – "1000 миль Себринга", "6 часов Спа" и "24 часа Ле-Мана".
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