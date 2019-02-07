7 февраля 201909:19
На "Автозаводской" мужчину ранили ножом
На станции метро "Автозаводская" Московского метрополитена пассажира ранили ножом.
Как сообщается на сайте столичного главка МВД РФ, на платформе между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Один из них вытащил нож и несколько раз ударил им своего оппонента.
Полиция оперативно задержала нападавшего. Им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Пострадавший находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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