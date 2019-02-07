Курильский вопрос: Япония отказалась от формулировки "оккупация северных территорий"

Несмотря на сложности, Япония будет искать пути решения территориального вопроса с Россией, заявил глава правительства страны Синдзо Абэ, выступая на "Общенациональном митинге".

Съезд ежегодно проходит в Токио 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства, сообщает телеканал "Россия 24".

В ходе мероприятия речь вновь шла о Курильских островах. Однако примечательно, что в этот раз в ходе выступлений впервые не использовались фразы о "незаконной оккупации" Россией северных территорий — так в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Как сообщают местные СМИ, это связано с улучшением отношений между двумя странами и активизацией переговоров по заключению мирного договора, передает РИА Новости.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.