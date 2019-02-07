В Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик: более 20 пострадавших

В Нижнем Новгороде автобус, перевозивший рабочих "Водоканала", врезался в стоявший на обочине грузовик.

Авария произошла на набережной Гребного канала в четверг утром. По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком MAN.

В автобусе находились 37 человек. На месте помощь была оказана 21 пострадавшему. Они получили легкие ушибы. 13 человек были доставлены в Нижегородскую областную больницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.