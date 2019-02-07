Расширение русла Буреи: военные столкнулись с новыми трудностями

Продолжается таежная операция по расширению нового русла Буреи. Но, по наблюдениям специалистов, вернуть её прежнюю акваторию в месте оползня, скорее всего, не получится. Военные опасаются будущих подтоплений близлежащего села Чекунда, передает с места событий ГТРК "Дальневосточная".

Военные по-прежнему закладывают в сопку, образовавшуюся в результате оползня, заряды. Техника позволяет взрывать плотину буквально изнутри. Река постепенно возвращает себе прежнюю акваторию – по два-три метра в сутки.

Но, к сожалению, возникли и новые трудности: в подрываемом грунте военные обнаружили кристаллические породы. Их пробить очень сложно. Как сообщил Алексей Махинов, и.о. замдиректора института водных и экологических проблем ДВО РАН, весной или летом неизбежно возникнет угроза регулярного затопления села Чекунда.

Тем не менее, взрывные работы продолжаются. Усилия военных уже привели к значительному расширению и углублению канала реки.