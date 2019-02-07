Карякин, Непомнящий и Грищук сыграют на командном чемпионате мира по шахматам

Стал известен состав мужской сборной России, которая выступит на командном чемпионате мира по шахматам. Первенство пройдет с 4 по 15 марта в Астане.

В состав нашей команды вошли Ян Непомнящий (8-й номер рейтинга FIDE), Александр Грищук (9), Сергей Карякин (15), Дмитрий Андрейкин (27) и Владислав Артемьев (37). Как сообщил РИА Новости президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов, Карякин будет играть на первой доске, Непомнящий – на второй, Грищук на третьей, а Андрейкин на четвертой. Артемьев будет запасным.

Соперниками сборной России станут команды Китая, США, Азербайджана, Ирана, Англии, Польши, Индии, Казахстана и Египта. Перед нашей сборной, занявшей на последнем чемпионате второе место, поставлена задача выиграть чемпионат.