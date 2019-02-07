В Саратове обрушился 121-летний дом генерала Деникина

Сегодня утром в Саратове обрушилась часть строения по адресу улица Рабочая, 2. Дом известен тем, что в нем с 1906 по 1910 годы жил генерал Антон Иванович Деникин.

Инцидент произошел около 8:45 утра, 7 февраля. Под тяжестью снега — этой зимой его выпало в Саратове огромное количество — разрушилась кровля. За ней рухнула часть фасада. Обломки здания упали на тротуар и проезжую часть.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Следует отметить, что дом был признан аварийным еще в далеком 1982 году. В 1988 его определили под расселение, однако известно, что и в настоящее время в здании живут несколько семей.

Местные власти сегодня объявили о планах расселить жильцов дома в пансионат или гостиницу.